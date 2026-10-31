Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Схвалені США ракети для Patriot – це нові ракети, їхні поставки можливі після 2030 року – ЗМІ

1 хв читати
Додати як джерело
Схвалені США ракети для Patriot – це нові ракети, їхні поставки можливі після 2030 року – ЗМІ

Схвалені США ракети PAC-3 для "Patriot" – це нові ракети, тож їхні поставки почнуться лише після 2030 року, пише кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу.

"Оголошення США про ракети Patriot PAC-3 має важливе застереження: це нові ракети, поставки яких очікуються не раніше 2030 року, повідомляють мені джерела. Це мало що робить для вирішення проблеми нагальної нестачі ракет-перехоплювачів в Україні напередодні зими", – написав Рауфоглу у соцмережі Х.

Як повідомлялося, Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет Patriot PAC-3 MSE на суму 2,1 мільярда доларів. Угода буде повністю профінансована союзниками та партнерами, включаючи Канаду, Німеччину та Норвегію, без залучення коштів платників податків США.

Автор

Редактор · Політичні новини
#поставки #ракети #patriot #defence
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна не відмовиться від тристоронньої зустрічі, якщо американці наполягатимуть на форматі без Європи – Зеленський

Україна не відмовиться від тристоронньої зустрічі, якщо американці наполягатимуть на форматі без Європи – Зеленський

Україна не відмовлятиметься від тристоронньої зустрічі на рівні команд зі США та РФ, навіть якщо американська сторона наполягатиме на форматі без уча…

Читати
Україна хотіла би провести тристоронню зустріч в Абу-Дабі до можливої зустрічі США, Китаю та Росії – Зеленський

Україна хотіла би провести тристоронню зустріч в Абу-Дабі до можливої зустрічі США, Китаю та Росії – Зеленський

Україна хотіла б, щоб тристороння зустріч переговорних команд України, США та Росії в Абу-Дабі відбулася до можливої зустрічі США, Китаю та Росії, за…

Читати
Російська влада вчинила злочини проти людяності, здійснюючи атаки на енергетичну інфраструктуру України – Комісія ООН з розслідування

Російська влада вчинила злочини проти людяності, здійснюючи атаки на енергетичну інфраструктуру України – Комісія ООН з розслідування

Російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи атаки на цивільні об'єкти, а також злочини проти людяності у вигляді інших нелюдських діян…

Читати