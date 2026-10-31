Схвалені США ракети для Patriot – це нові ракети, їхні поставки можливі після 2030 року – ЗМІ

Схвалені США ракети PAC-3 для "Patriot" – це нові ракети, тож їхні поставки почнуться лише після 2030 року, пише кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу.

"Оголошення США про ракети Patriot PAC-3 має важливе застереження: це нові ракети, поставки яких очікуються не раніше 2030 року, повідомляють мені джерела. Це мало що робить для вирішення проблеми нагальної нестачі ракет-перехоплювачів в Україні напередодні зими", – написав Рауфоглу у соцмережі Х.

Як повідомлялося, Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет Patriot PAC-3 MSE на суму 2,1 мільярда доларів. Угода буде повністю профінансована союзниками та партнерами, включаючи Канаду, Німеччину та Норвегію, без залучення коштів платників податків США.