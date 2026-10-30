Порошенко передав Силам оборони нову партію дронів та обладнання та розкритикував проєкт Держбюджету-2027

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав підрозділам Сил оборони партію дронів, екскаватори та обладнання на суму 25 млн грн, провідомляється на сайті політсили.

Ресурсні бази 15 підрозділів Сухопутних військ, ДШВ, ССО, ВМС і Повітряних Сил поповнять 4 екскаватори-навантажувачі, 100 ударних FPV-дронів «Блискавка» з фіксованим крилом, 145 інверторних генераторів, 130 зарядних станцій, 290 автономних дизельних обігрівачів.

Порошенко під час зустрічі з військовими також розкритикував ухвалений у першому читанні Верховною Радою проєкт Держбюджету на 2027 рік, який, за його словами, не передбачає збільшення коштів на підтримку ЗСУ. "Прокурорам, суддям, силовикам зарплати підвищують. А грошове забезпечення військових не підвищують уже п’ятий рік. Кажуть, грошей немає. На тих є, а на армію — немає. Наша команда запропонувала скоротити видатки на 515 мільярдів гривень і спрямувати їх Збройним Силам. Ми билися вдень і вночі. Але жодної поправки "Європейської Солідарності" не врахували", – сказав він.

Політик заявив, що миритися з цим наміру не має. "Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО — безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", – наголосив Порошенко.