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Політика

Сибіга: Київ готовий співпрацювати з африканськими партнерами у запобіганні залучення їх громадян до війни РФ в Україні

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Сибіга: Київ готовий співпрацювати з африканськими партнерами у запобіганні залучення їх громадян до війни РФ в Україні
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність співпрацювати з африканськими партнерами щодо ситуації із залученням громадян цих країн до війни Росії проти України.

"Україна готова ділитися відповідною інформацією та співпрацювати з африканськими партнерами, щоб жоден із їхніх громадян більше не ставав жертвою обману, експлуатації та не був принесений у жертву неоколоніальній війні Росії", – написав Сибіга у соціальній мережі Х у п'ятницю, коментуючи повідомлення про громадян африканських країн, яких залучають до війни Росії проти України.

Глава МЗС зазначив, що багатьох із них заманили обманом, пообіцявши роботу, освіту та краще життя. Інші, за наявною інформацією, нині вважаються зниклими безвісти або загинули. Їхні родини намагаються з'ясувати, як їхні близькі опинилися на чужому полі бою.

Сибіга наголосив, що уряди африканських країн можуть допомогти запобігти новим трагедіям: розслідувати діяльність мереж із вербування, застерігати громадян від оманливих пропозицій працевлаштування та спільно встановлювати долю тих, кого вже відправили на війну Росії проти України.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#найманці #африка #рф #сибіга
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