Україна входить у п'яту зиму війни виснаженою, але не має іншого вибору, крім опору, – група "Першого грудня"

Україна входить у п'яту зиму повномасштабної війни в стані не лише військового й економічного, а й морально-психологічного виснаження, водночас накопичену втому посилюють внутрішні проблеми, зокрема корупція, питання мобілізації та строків служби, порушення демократичних норм і слабка комунікація влади, зазначає Ініціативна група "Першого грудня".

"Накопичуються втома й виснаження. Моральний дух перебуває під додатковим тиском через нерозв'язані внутрішні проблеми: корупція, мобілізація та строки служби, порушення демократичних норм, невиправданий тиск на економіку, слабка публічна комунікація влади, відсутність плану перемоги, а на додачу тривожні очікування щодо зими", – йдеться у зверненні групи.

Автори наголошують, що російсько-українська війна давно переросла у війну на виживання, яка виснажує фронт, тил, економіку, державне управління, освіту та всі сфери життя. Водночас вони відкидають твердження, що Україна могла б уникнути жертв і страждань шляхом капітуляції. "Втрата української державності сто років тому призвела до більших жертв і страждань, до депортацій і таборів, до Голодомору й розстріляної культури", – зазначають у групі.

"Ми не обирали цю війну", – наголошують автори звернення, покладаючи відповідальність за неї виключно на Росію. Вони називають війну екзистенційною, тобто війною за право України на життя та існування як незалежної держави. "Якщо росія припинить воювати, не буде війни. Якщо Україна припинить воювати, не буде України", – нагадують у групі.

Попри втому й виснаження, Ініціативна група закликає продовжувати опір, підтримувати Сили оборони, допомагати тим, кому важче, боротися з корупцією та домагатися професійного державного управління. "У війні на виснаження перемагає той, хто краще керує доступними ресурсами", – наголошують автори.

Автори звернення також закликають українців не дозволяти розбіжностям у поглядах, світогляді та переконаннях послаблювати взаємну підтримку. "Відмінності у баченні майбутнього, світогляді й переконаннях ми зможемо розв'язати в обговоренні – по тому, як вистоїмо", – йдеться у зверненні.

"Росія поставила собі у 2022 році мету: знищити нас протягом тижнів, якщо не днів. Агресори своєї мети не досягли – і вже зрозуміло, що не досягнуть. Тому Україна вже перемогла. Цю перемогу треба втримати й розвинути", – зазначають автори звернення.

Вони також закликають українців підтримувати одне одного, попри розбіжності у поглядах, і зазначають: "Цю перемогу треба втримати й розвинути. Чи зможемо це зробити – залежить від нас. Але мусимо це зробити, бо не маємо іншого вибору".

Авторами звернення є Ольга Айвазовська, Максим Буткевич, Олександра Гнатюк, Євген Головаха, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосиф Зісельс, Мирослав Маринович, Валерій Пекар, Олександра Матвійчук, Олена Стяжкіна, Ярослав Яцків.

Ініціативна група "Першого грудня" була створена у 2011 році як об'єднання моральних авторитетів, інтелектуалів і громадських діячів, покликане сприяти формуванню ціннісних орієнтирів українського суспільства та розвитку відповідальної держави. Сьогодні Ініціативна група "Першого грудня" продовжує діяльність як простір відповідальної думки, що об'єднує представників науки, культури, правозахисного середовища та громадянського суспільства.