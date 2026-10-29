МЗС України про призначення росіянина заступником генсека: Москва замінувала ООН

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розкритикував призначення представника РФ на посаду керівника мінної діяльності ООН.

"Москва замінувала Організацію Об'єднаних Націй. Факт 1: Після понад десятиріччя російської агресії Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Факт 2: Діючого російського посла, який представляв режим протягом усієї повномасштабної війни проти України, призначили очолити діяльність ООН з протимінної роботи. Два факти. Одна реальність", – написав Тихий у Х у четвер.

У відомстві назвали незрозумілим, як Секретаріат ООН "узгоджує ці два факти або які результати він очікує від такого поєднання".

"Довірення цієї відповідальності представнику держави-агресора є глибоко тривожним і підриває довіру до Організації Об'єднаних Націй. Це призначення підтверджує те, що відомо роками: незаконна окупація Росією постійного місця Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН отруює всю систему ООН", – йдеться у дописі.

Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголосив, що призначив російського посла Гліба Десятникова помічником генерального секретаря з питань протимінної діяльності та поліції в Департаменті миротворчих операцій.