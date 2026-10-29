Залужний звернувся до партнерів за посиленням українського ППО після удару по вокзалу в Дніпрі

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України (2021-2024) Валерій Залужний звернувся до країн-партнерів за допомогою у посиленні українських систем протиповітряної оборони (ППО) та ракет для них після удару по залізничному вокзалу в місті Дніпро в четвер, який забрав життя 14 людей.

"Дніпро. Росія спрямувала реактивний шахед у платформу з поїздом і пасажирами… Це тільки засвідчить, що їхня ціль – всі українці. Від бійців на фронті до дітей у тилових містах і селах", – написав Залужний у Facebook в четвер, наголосивши, що цей удар неможливо виправдати військовою логікою і він є свідомим вбивством цивільних.

Дипломат наголосив, що з російськими ударами можна ефективно боротися, і для цього Україні "вже тут і зараз" потрібні ракети та ресурси на власні засоби ППО.

"Тому ще раз звертаюся до наших партнерів: російський терор треба зупинити. Сьогодні це врятує життя українців, а завтра – зробить ефективнішим протиповітряний захист всієї Європи. Ворог не збирається зупинятись", – написав Залужний.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Дніпро в четвер зафіксовано влучання в перон залізничного вокзалу, де стояли приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. Загинули 14, поранені 13 людей, з них четверо у важкому стані, в тому числі дитина.