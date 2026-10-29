Представники України не плекають очікувань від перемовин в Абу-Дабі, але сподіваються на енергетичне перемир'я

Представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Тарас Качка, коментуючи заплановану на 4 листопада зустріч в Абу-Дабі (ОАЕ) між Україною, РФ та США на рівні команд, вважає важливим відновлення тристоронніх перемовин про завершення війни в Україні та сподівається на обговорення питання взаємного припинення ударів по об'єктах енергетики.

"Це добра новина. Чи маємо ми якісь дуже оптимістичні очікування? Ви знаєте, що всі попередні спроби були не надто успішними. Але ми мали певні невеликі успіхи, як-от припинення вогню в Олешках або обмін військовополоненими. Тому я думаю, що однією з тем, які обговорюватимуться, буде енергетика", – сказав під час спеціальної події "Підтримати Україну, захистити Європу" (Support Ukraine, Defend Europe), організованої новоствореним Офісом Київського безпекового форуму (КБФ) у Брюсселі.

При цьому керуюча директорка EY-Parthenon, ексміністерка фінансів України (2014-2016 рр.) Наталія Яресько переконана, що "ми не повинні вірити, що на цьому етапі Путін справді готовий сісти за стіл переговорів".

"Тому я не маю великих очікувань від цих переговорів. Водночас, щоб досягти прогресу, тобто якщо ми хочемо спробувати досягти прогресу, ми повинні вже зараз вживати заходів, щоб посилити тиск на росіян, притиснути Путіна до стіни й змусити його повірити, що йому необхідно йти на компроміс", – сказала вона, наголосивши на важливості посилення оборони, санкцій та експортного контролю.

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") також заявила, що не має великих очікувань від зустрічі в Абу-Дабі, і наголосила на важливості того, щоб "Європа нарешті була за столом переговорів, а не десь у меню цих розмов", оскільки йдеться про європейську безпеку.

"І я справді хотіла б, щоб енергетичне перемир'я обговорювалося як негайний, першочерговий і терміновий крок до припинення вогню. Але я не маю жодних очікувань, що саме таким буде результат цих переговорів", – сказала вона.

Генеральний директор енергохолдингу "ДТЕК" Максим Тімченко висловив сподівання, що під час зустрічі заклик президента США Дональда Трампа до енергетичного перемир'я "буде сприйнято позитивно".

"А якщо ні – це дасть нам моральне право відновити атаки на російські нафтопереробні заводи. Можливо, це єдиний спосіб, яким вони зможуть зрозуміти, що енергетичне перемир'я важливе не лише для нас, але й для Росії. На це я сподіваюся", – сказав він.

Голова Постійного представництва України при НАТО Альона Гетьманчук погодилася з необхідністю забезпечення негайного припинення вогню, але наголосила на важливістю роботи над посиленням переговорної позиції України.

"Ми зараз, можливо, перебуваємо в найкращій ситуації з погляду утримання лінії фронту, з погляду ситуації на полі бою, ми перебуваємо на одній із найсильніших позицій за весь час повномасштабного вторгнення. Але наша вразливість зараз – це наша протиповітряна оборона, наше небо. Тому нам потрібна допомога партнерів для посилення наших спроможностей протиповітряної оборони. І це автоматично посилить нашу переговорну позицію. Тому що без посилення нашої переговорної позиції, на жаль, знаєте, ми будемо дуже вразливими на цих переговорах", – вважає вона.

Ексспецпредставник США з питань України (2017-2019 рр.), член Ради безпеки Київського безпекового форуму (КБФ) Курт Волкер також наголосив на першочерговій необхідності забезпечення повного, негайного та безумовного припинення вогню.

"Ми недостатньо часто й недостатньо голосно засуджуємо Путіна за його атаки та агресію проти України й закликаємо його зупинитися. Не варто очікувати, що він на це погодиться, але ми повинні значно голосніше й узгоджено заявляти: припиніть вогонь просто зараз", – сказав він.

Стосовно позиції США Волкер висловив переконання, що президент США Дональд Трамп наразі "зосереджений виключно на проміжних виборах і його позиція щодо України не зміниться".

"Найбільша надія для України – американський народ і Конгрес США. У Сполучених Штатах існує величезна підтримка України – це більшість прихильників обох політичних партій, більшість населення. Було внесено законодавчі ініціативи, спрямовані на протидію президенту Трампу. Кандидати від Республіканської партії, які беруть участь у проміжних виборах, змушені публічно суперечити президенту Трампу в таких питаннях, як скасування санкцій проти Путіна, тому що громадськість сприймає це негативно. Тому в довгостроковій перспективі, я думаю, Україна має міцну основу підтримки у Сполучених Штатах", – сказав ексспецпредставник США.

Як повідомлялося, переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) між Україною, РФ та США на рівні команд попередньо заплановано на 4 листопада поточного року. За словами президента України Володимира Зеленського, метою цих перемовин має бути можливість зустрічі в трьохсторонньому форматі на рівні лідерів, а також обговорення питання енергетичного припинення вогню або припинення вогню у Чорному морі. Президент також наголосив на необхідності зустрічі на рівні лідерів держав: "Варто переходити від перемовин на технічному рівні до зустрічі лідерів, адже ключові питання можна вирішити лише на найвищому рівні".

Cпецподія "Підтримати Україну, захистити Європу" відбулася за участю високопосадовців Європейського Союзу, НАТО та України. Вона була присвячена зміцненню підтримки України та спільної європейської безпеки. Це перший захід високого рівня, організований Офісом КБФ у ЄС, який розпочав роботу в Брюсселі за ініціативи голови КБФ, експрем'єр-міністра України (2014-2016) Арсенія Яценюка.