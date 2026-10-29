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Рада закликала міжнародні інституції та держави не визнавати результати виборів до Держдуми РФ

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Рада закликала міжнародні інституції та держави не визнавати результати виборів до Держдуми РФ

Верховна Рада закликала Організацію Об'єднаних Націй, Європейський парламент, Парламентські Асамблеї Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, глав держав, парламентів та урядів світу не визнавати результати виборів до Державної думи Російської Федерації 18-20 вересня.

Відповідну постанову №16091 у цілому підтримали 250 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Нардепи також закликали міжнародне співтовариство утримуватися від політичної, міжпарламентської та іншої офіційної взаємодії з Державною думою РФ, за винятком взаємодії, необхідної для припинення збройної агресії, звільнення й обміну військовополонених та незаконно утримуваних осіб, повернення депортованих і примусово переміщених громадян України та вирішення інших невідкладних гуманітарних питань.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#рада #постанова
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