Яценюк назвав посилення тиску на керівництво РФ єдиним способом забезпечити мир

Єдиним шляхом до миру в Україні є не переговори з Володимиром Путіним, а максимальний тиск на нього за єдності союзників, переконаний голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк.

Під час спеціальної події "Підтримати Україну, захистити Європу" (Support Ukraine, Defend Europe), організованої новоствореним Офісом КБФ у Брюсселі, він звернувся до західних партнерів та наголосив, що переговорна готовність Володимира Путіна є фікцією, а справжнім шляхом до миру є тиск. "Путін готовий припинити війну лише на своїх умовах. За нинішніх обставин він лише намагається вдавати, ніби хоче вести переговори з Україною. Це фіктивні переговори. Єдиний спосіб забезпечити мир – це закрутити гайку Путіну, чинити на нього шалений тиск. І ми маємо достатньо інструментів та важелів, щоб це зробити. Немає жодних підстав звертатися до Путіна чи дзвонити йому", – переконаний голова КБФ.

Яценюк закликав партнерів до єдності, наголосивши, що Захід має для перемоги всі необхідні ресурси. "У нас достатньо сил, щоб виграти цю війну, притягнути Путіна до відповідальності й надати фінансову підтримку Україні, не кажучи вже про триста мільярдів доларів заморожених російських активів у Брюсселі. Що потрібно? Дуже сильна політична воля. І я твердо вірю, що ця політична воля у нас є", – наголосив експрем'єр.

В свою чергу, член Ради безпеки КБФ, екскомандувач Центрального командування США (2008-2010) та ексдиректор ЦРУ (2011-2012) генерал Девід Петреус у зверненні з нагоди спеціальної події КБФ висловив переконання, що Україна здатна завдати РФ таких втрат, що настане момент, коли Путін усвідомить неможливість продовжувати війну.

"Україна робить надзвичайну роботу на полі бою, завдаючи росіянам неймовірних втрат… Протягом останніх місяців українські війська звільнили більше території, ніж захопили росіяни. Українські сили оборони також надзвичайно ефективно діють в тилових районах рф, позбавляючи російську армію логістичної підтримки, перекриваючи маршрути, що ведуть до Криму… Україна робить надзвичайну роботу у нападах на російські нафтопереробні заводи та нафтосховища, атакуючи військово-промислові об'єкти, логістичні склади та стратегічні авіабази. Але робить це, завдаючи ударів по дійсно військових цілях, на відміну від атак, які Росія здійснює по українських, часто цивільних, об'єктах", – наголосив генерал.

Усі ці втрати, за його словами, дедалі більше підривають російську економіку. "Україна здатна завдати Росії таких збитків і спричинити такі приголомшливі втрати, що настане момент, коли Путін подивиться у дзеркало і усвідомить, що не може продовжувати цю війну. У його фонді національного добробуту закінчуються гроші, які були переспрямовані на військово-промислове виробництво. Інфляція зростає, рубль падає", – зазначив Петреус.

Cпецподія "Підтримати Україну, захистити Європу" відбулася за участю високопосадовців Європейського Союзу, НАТО та України. Вона була присвячена зміцненню підтримки України та спільної європейської безпеки. Це перший захід високого рівня, організований Офісом КБФ у ЄС, який розпочав роботу в Брюсселі за ініціативи Яценюка. Серед ключових спікерів – виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен, заступниця Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринська, віцепрем'єр-міністр України Всеволод Ченцов.

Як повідомлялося, переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) між Україною, РФ та США на рівні команд попередньо заплановані на 4 листопада поточного року. За словами президента України Володимира Зеленського, метою цих перемовин має бути можливість зустрічі в трьохсторонньому форматі на рівні лідерів, а також обговорення питання енергетичного припинення вогню або припинення вогню у Чорному морі. Президент також наголосив на необхідності зустрічі на рівні лідерів держав: "Варто переходити від перемовин на технічному рівні до зустрічі лідерів, адже ключові питання можна вирішити лише на найвищому рівні".