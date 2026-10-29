НАТО закликає союзників негайно передати Україні ракети для Patriot-ів зі своїх запасів – заступниця генсека

НАТО закликає держави-союзниці терміново передати Україні ракети для систем протиповітряної оборони, зокрема PAC-2 і PAC-3 для комплексів Patriot, не чекаючи запланованих поставок нового озброєння, заявила заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринська.

"Ми знову звернулися до союзників і сказали: будь ласка, перевірте свої запаси. Якщо у вас є PAC-2, PAC-3 – передайте їх. Якщо ви очікуєте поставок протягом наступних кількох тижнів або місяців – передайте ці ракети Україні зараз, а згодом поповните свої запаси", – наголосила Шекеринська під час спеціальної події "Підтримати Україну, захистити Європу" (Support Ukraine, Defend Europe), організованої новоствореним Офісом Київського безпекового форуму (КБФ) у Брюсселі.

За її словами, потреба в додаткових засобах протиповітряної оборони стала особливо гострою через застосування державою-агресором реактивних безпілотників, тому НАТО закликає союзників передавати Україні не лише ракети для Patriot, а й інші засоби перехоплення, зокрема ракети AIM-9, засоби для систем SAMP/T та 20-міліметрові боєприпаси.

Шекеринська наголосила, що дефіцит засобів протиповітряної оборони є глобальною проблемою. Оборонна промисловість поки що не встигає нарощувати виробництво відповідно до потреб, які зростають через війну РФ проти України та інші війни та конфлікти у світі. "Це стає, мабуть, найважливішим викликом, із яким ми стикаємося. Як забезпечити доступ до наших запасів і зробити все можливе доступним для України?"" – зазначила заступниця генерального секретаря НАТО.

Вона наголосила, що особисто порушує це питання під час кожного візиту до столиць держав-союзниць, і що щ такими самими закликами виступає генеральний секретар НАТО, а питання передачі озброєнь Україні регулярно обговорюється на засіданнях Північноатлантичної ради.

За словами Шекеринської, 99% засобів протиповітряної оборони, які використовує Україна, були надані союзниками по НАТО.

Вона також повідомила, що постачання озброєння у межах програми PURL – механізму закупівлі американського озброєння для України за кошти європейських партнерів – відбувається відповідно до графіка. "Дозвольте висловитися дуже чітко: постачання пакетів PURL відбувається за графіком. Ми поставили навіть більше, ніж нам фактично вдалося профінансувати, тому що розуміємо, наскільки надзвичайно терміновою є ця потреба", – зазначила Шекеринська.

Заступниця генерального секретаря НАТО також підтвердила зобов'язання союзників забезпечити підтримку України обсягом EUR70 млрд у 2026 році та щонайменше стільки ж у 2027 році. Водночас вона наголосила, що рішення про надання допомоги залежать від держав-союзниць та їхніх внутрішніх процедур.

За словами Шекеринської, НАТО розглядає співпрацю з Україною як двостороннє партнерство, у якому союзники не лише надають допомогу, а й переймають унікальний бойовий досвід українських військових. "Україна перебуває на передовій сучасної війни", – наголосила заступниця генерального секретаря НАТО.

Cпецподія "Підтримати Україну, захистити Європу" відбулася за участю високопосадовців Європейського Союзу, НАТО та України. Вона була присвячена зміцненню підтримки України та спільної європейської безпеки. Це перший захід високого рівня, організований Офісом КБФ у ЄС, який розпочав роботу в Брюсселі за ініціативи голови КБФ, експрем'єр-міністра України (2014-2016) Арсенія Яценюка.