Європа щодня переймає бойовий досвід України для розвитку оборонних технологій – віцепрезидентка ЄК

Європейський Союз активно переймає досвід України, яка за роки повномасштабної війни стала одним із лідерів оборонних інновацій, та розвиває власні критично важливі технології, щоб жодна інша країна чи компанія не могла поставити під загрозу його безпеку, обмеживши до них доступ, заявила виконавча віцепрезидентка Європейської комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен.

"Надзвичайно важливо, щоб ми мали власні спроможності, не мали небезпечних залежностей, щоб ми завжди могли самостійно ухвалювати рішення та контролювати наші ключові технології", – заявила Вірккунен під час спеціальної події "Підтримати Україну, захистити Європу" (Support Ukraine, Defend Europe), організованої новоствореним Офісом Київського безпекового форуму (КБФ) 28 жовтня у Брюсселі, відповідаючи на запитання про залежність України від супутникових систем зв'язку та можливість створення власної європейської мережі.

За словами віцепрезидентки Єврокомісії, сьогодні технології визначають не лише економічну конкурентоспроможність, а й глобальний баланс сил, а технологічна незалежність стала ключовим питанням безпеки. Вона наголосила, що ЄС уже працює над розвитком власних спроможностей у стратегічних секторах, зокрема у сфері штучного інтелекту, квантових технологій, напівпровідників, кібербезпеки та супутникових систем, щоб усунути небезпечні залежності й не допустити ситуації, коли хтось ззовні зможе фактично одним натисканням вимикача відключити критично важливі технології. Водночас Вірккунен визнала, що Європа поки не досягла необхідного рівня технологічної самостійності, а створення власних спроможностей потребує часу.

Окремо вона відзначила значення українського досвіду для розвитку європейської оборонної промисловості. "Ми щодня навчаємося в української сторони, вивчаємо досвід поля бою, адже протягом цих років в Україні було створено видатні інновації", – заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії.

За її словами, держави ЄС нарешті почали активно інвестувати в оборонну промисловість, і це водночас стимулює технологічну конкурентоспроможність Європи.

Вона також підкреслила, що РФ намагається послабити європейську підтримку України, дестабілізуючи самі держави ЄС. "Росіяни постійно намагаються розділити наші держави-члени та наших громадян", – констатувала Вірккунен, додавши, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну гібридні атаки проти країн ЄС суттєво посилилися.

Вірккунен Вона підкреслила, що ЄС продовжує підтримувати Україну не лише у військовій, а й у гуманітарній сфері та паралельно працює над її майбутнім членством у ЄС.

Cпецподія "Підтримати Україну, захистити Європу" відбулася за участю високопосадовців Європейського Союзу, НАТО та України. Вона була присвячена зміцненню підтримки України та спільної європейської безпеки. Це перший захід високого рівня, організований Офісом КБФ у ЄС, який розпочав роботу в Брюсселі за ініціативи голови КБФ, експрем'єр-міністра України (2014-2016) Арсенія Яценюка.