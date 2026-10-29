Конфіскація активів РФ можлива лише за наявності достатньо міцної правової основи, переконаний Ченцов

Заморожені активи РФ можуть бути використані як забезпечення для залучення додаткового фінансування України, але при цьому необхідно знайти юридично надійний механізм, який не поставить під загрозу вже чинні програми допомоги, заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов.

"Ми вже використовуємо доходи від заморожених російських активів для погашення кредитів, наданих Україні. Наступний крок – розглянути можливість використання самих активів як застави для залучення додаткового фінансування. Водночас ми повинні бути впевнені, що цей механізм має надійну правову основу і не поставить під загрозу вже чинні фінансові інструменти", – зазначив Ченцов під час спеціальної події "Підтримати Україну, захистити Європу" (Support Ukraine, Defend Europe), організованої новоствореним Офісом Київського безпекового форуму (КБФ) у Брюсселі.

Водночас, за його словами, існує можливість залучити додаткові ресурси, використавши самі заморожені активи як забезпечення нових фінансових інструментів. Ченцов наголосив, що такий підхід дозволив би мобілізувати більше коштів для України без необхідності негайної конфіскації російських активів.

При цьому він застеріг від рішень, які можуть поставити під сумнів юридичну надійність механізму або зашкодити вже створеним інструментам фінансової допомоги. За його словами, безпосередня конфіскація активів можлива лише за наявності достатньо міцної правової основи.

Окремо Ченцов наголосив на необхідності враховувати позицію Бельгії та інших держав Європейського Союзу, які висловлюють застереження щодо використання російських активів. На його переконання, завдання полягає в тому, щоб запропонувати юридичні та фінансові гарантії, які дозволять їм підтримати відповідне рішення.

Таким чином, Україна зацікавлена в механізмі, який одночасно забезпечить додаткове фінансування, збереже стабільність чинних програм допомоги та врахує правові ризики для європейських партнерів.

Під час дискусії також обговорювалися фінансові потреби України на наступний рік, зокрема необхідність забезпечити близько EUR30 млрд на цивільні потреби та EUR40 млрд на військову підтримку.

Cпецподія "Підтримати Україну, захистити Європу" відбулася за участю високопосадовців Європейського Союзу, НАТО та України. Вона була присвячена зміцненню підтримки України та спільної європейської безпеки. Це перший захід високого рівня, організований Офісом КБФ у ЄС, який розпочав роботу в Брюсселі за ініціативи голови КБФ, експрем'єр-міністра України (2014-2016) Арсенія Яценюка.

Раніше заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован повідомив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює непокриту потребу України у зовнішньому фінансуванні бюджетних видатків у 2027-2028 роках у $50-55 млрд: $30-35 млрд наступного року і ще $20 млрд – у 2028-му, серед важливих джерел їх покриття розглядаються прив'язані до заморожених російських активів інструменти.