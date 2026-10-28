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Політика

Україна не відмовиться від тристоронньої зустрічі, якщо американці наполягатимуть на форматі без Європи – Зеленський

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Україна не відмовиться від тристоронньої зустрічі, якщо американці наполягатимуть на форматі без Європи – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна не відмовлятиметься від тристоронньої зустрічі на рівні команд зі США та РФ, навіть якщо американська сторона наполягатиме на форматі без участі Європи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Важливо, щоб Європа була там, але якщо американці будуть говорити: ні, у нас цього разу буде тільки тристороння зустріч, то ми не будемо руйнувати цю можливість зустрітися, тому що нам треба рухнути цей процес до миру в будь-яких форматах, в будь-які дати, якомога раніше", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у середу у Гаазі.

За словами президента, під час попередніх тристоронніх зустрічей на полях самітів також відбувалися переговори з радниками з національної безпеки європейських країн, зокрема у форматі E3, E4+ за участю представників ЄС і НАТО.

"Росія завжди не дуже підтримувала присутність Європи. Вони хочуть тільки Сполучені Штати, і навіть щоб вони були посередині між нами", – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Європа має бути залучена до обговорення майбутньої безпекової архітектури континенту та відбудови України, зокрема через участь європейського бізнесу.

Водночас Зеленський вважає, що європейські країни мають чіткіше визначити, хто саме представлятиме Європу в переговорному процесі. "Я думаю, що нам потрібно більше чіткості щодо того, хто буде Європу представляти. І це також важливо", – сказав він.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#європа #зустріч #зеленський
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