Фракція "ЄС" заблокує бюджет-2027 без підвищення виплат військовим – Геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" у Верховній раді має намір заблокувати ухвалення державного бюджету на наступний 2027 рік, якщо в ньому не передбачать підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність" просто заблокує ухвалення бюджету, якщо там не буде враховано доручення уряду щодо підняття грошового забезпечення військовослужбовцям, яке було проголосоване сьогодні. Якщо там не буде переглянуто ставлення до регіонів і збільшення ПДФО до 64% громадам. Якщо там не буде переглянуто зарплати освітянам і працівникам культурної сфери, бо бібліотекарі зараз отримують 5 тисяч гривень зарплати. Якщо не буде поваги до регіонів, які сьогодні відповідають за всі видатки", – сказала Геращенко після ухвалення Верховною Радою у середу проєкту бюджету на 2027 рік у першому читанні.

Вона підкреслила, що фракція "ЄС" вимагала спрямувати на потреби ЗСУ 515 млрд грн замість нецільових витрат, однак бюджетний комітет під час підготовки законопроєкту до першого читання не врахував жодної поправки фракції.

Вимоги партії назвав лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, якого цитує офіційний сайт політсили: "Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим – на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО – безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов'язань і відновлення довіри союзників".

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у середу ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №16000/П про проєкт державного бюджету на 2027 рік із дефіцитом майже 1,7 трлн грн. Рішення підтримали 239 нардепів, проти – 25 (з них 19 із фракції "Європейська солідарність), утрималися – 26 (з них 17 з "Батьківщини").

Нардепи підтримали низку правок до документу, зокрема, і доручення опрацювати уряду підвищення грошового забезпечення військовослужбовців з 1 січня 2027 року. Натомість, парламентарі не підтримали низку правок до документа, зокрема, заборону перераховувати гроші від угод зі слідством приватним фондам та спрямовувати їх понад суму завданої шкоди до спецфонду держбюджету на грошове забезпечення військових ЗСУ.

Ключовим напрямом державних видатків залишається сектор оборони та безпеки, на який спрямують 4,89 трлн грн, що становить близько 66,8% усіх видатків і майже на 12% перевищує рівень 2026 року. Зокрема, 1,73 трлн грн або 35,7% цієї суми становлять ресурси від європейських партнерів на озброєння та техніку, які обліковуватимуться у спеціальному фонді із можливістю надходження в натуральному вигляді.