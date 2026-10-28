Єврокомісію поінформували про плани Стубба та Стьоре поговорити з Путіним – речниця

Європейській комісії було відомо про плани президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Стьоре провести телефонну розмову з Володимиром Путіним, повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Піньйо.

""Нас поінформували ще до початку розмови… Вона відбулася на двосторонній основі й стала продовженням зустрічі, що пройшла в Осло минулого тижня, 20 жовтня", – сказала Піньйо на брифінгу в середу в Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому вона наголосила, що "ЄС єдиний у своєму прагненні не лише покласти край цій жахливій війні, а й досягти справедливого та сталого миру". "Саме цієї позиції ми дотримуємося під час поточних переговорів, і важливо, щоб у цьому питанні ми виступали єдиним фронтом, незалежно від того, які саме переговори ведуться з президентом Путіним", – сказала головна речниця, додавши, що "на жаль, сам президент Путін не виявляє особливої готовності до подібних дискусій".

Вона не надала ніякої оцінки цій розмові.

У той же час, за словами Піньйо, нової інформації щодо майбутніх переговорів у неї немає.

Як повідомлялося, президент України Зеленський обговорив із Стуббом і Стьоре їх розмову з Путіним та подякував їм за "активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль". За словами президента України, президент Фінляндії і прем'єр Норвегії сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо енергетики та інфраструктури України. Також у розмові вони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ, яка запланована на листопад в Абу-Дабі (ОАЕ) на рівні команд.