Микита Потураєв очолив Парламентську асамблею ОБСЄ

Голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв став президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Це стало результатом тривалої та злагодженої роботи всієї української делегації на міжнародній арені", – наголосив Потураєв під час виступу з трибуни Верховної Ради України.

За його словами, цей міжнародний успіх був би неможливим без щоденного подвигу та мужності Сил оборони України. Він підкреслив, що сприймає свій новий мандат насамперед як доручення від українських захисників і зобов'язується не підвести їх.

Микита Потураєв – народний депутат Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики з 17 червня 2020 року.

16 липня 2026 року Потураєв подав заяву про складання мандату через звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Пізніше, після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ та Євгенія Хмари міністром оборони, передумав складати депутатський мандат.

ПА ОБСЄ об'єднує парламентарів держав-учасниць організації та є майданчиком для обговорення питань безпеки, демократії, прав людини й міжнародної співпраці.