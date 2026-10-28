Зеленський у середу відвідає Нідерланди, уряд країни виділить €1,2 млрд допомоги Україні на три роки – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у середу відвідає Нідерланди, де проведе зустрічі з прем'єр-міністром Робом Єттеном і королем Віллемом-Александром, тоді як уряд країни оголосить про виділення €1,2 млрд невійськової допомоги Україні протягом наступних трьох років, повідомляють нідерландські ЗМІ.

За інформацією NOS, після обіду Єттен прийме Зеленського в Катсхейсі в Гаазі. До переговорів також долучаться віцепрем'єр-міністерка та міністерка оборони Ділан Єшилгьоз і міністр закордонних справ Том Берендсен. Після зустрічі український президент поспілкується з представниками нідерландського та українського бізнесу, а на початку вечора відвідає короля Віллема-Александра в палаці Гейс-тен-Бос.

Як зазначає BNR News, це перший візит Зеленського до Катсхейса за прем'єрства Єттена. Востаннє президент України відвідував Нідерланди в грудні минулого року, коли уряд очолював Дік Схоф. У квітні Зеленський і Єттен зустрічалися в Мідделбурзі, де українському президенту вручили премію "Чотири свободи".

"Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідує Нідерланди…Візит відбувається в день, коли уряд виділяє нові кошти на відбудову України. Протягом наступних трьох років уряд витратить 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні", – зазначається в повідомленні видання у середу.