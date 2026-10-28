Рада до 3-ї ночі розглядала відхилені поправки до держбюджету-2027 і в середу проголосує дві з них

Верховна Рада розглядала відхилені поправки народних депутатів до проєкту державного бюджету на 2027 рік до 3:00 ночі середи, а під час засідання в середу, 28 жовтня, проголосує окремо дві з них, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

За його словами, перша з них (№611) стосується спрямування коштів від угод про визнання винуватості: вони мають зараховуватися виключно до держбюджету або на відшкодування за цивільним позовом, а кошти понад завдану шкоду – до спецфонду на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Також поправка доручає уряду перевірити законність угод за 2022-2026 роки та надати звіт парламенту до 1 вересня 2027 року.

Друга поправка (№1003) передбачає обмеження у 2027 році максимального розміру зарплат у 80 тис. грн на місяць для працівників органів влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ, а також нардепів, суддів, членів ВРП, ВККС, прокурорів та працівників НБУ (за винятком посад, залучених до оборони).

Окрім того, на засіданні у середу в сесійній залі голосуватимуться на підтвердження всі враховані Бюджетним комітетом поправки, зокрема пропозиція №1279 щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Згідно з інформацією у Телеграм-каналі Ради, документ розглядатиметься у 1-му читанні за основу. Як уточнив Железняк, в 2-му читанні Рада розгляне його у листопаді.

Як повідомлялося, 27 жовтня Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив Бюджетні висновки до проєкту держбюджету-2027, які містять 90 підсумкових пропозицій, сформованих із 5236 депутатських правок, та рекомендував парламенту прийняти їх за основу й направити проєкт бюджету уряду для підготовки до другого читання.

Урядовий проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає доходи загального фонду на рівні 5,65 трлн грн (на 8,7% більше порівняно з 2026 роком) та видатки обсягом 7,27 трлн грн (зростання на 13,5%).