Рада зняла з розгляду законопроєкт, який загрожував діяльності журналістів – нардеп

З розгляду Верховної Ради було знято законопроєкт №10242, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Так, повідомляю, що після конструктивних перемовин з першим заступником фракції Слуга народу Андрієм Мотовиловцем та керівництвом парламенту….законопроет №10242 знятий з розгляду і завтра і цього тижня)", – написав Железняк в телеграм-каналі.

Зазначений законопроєкт передбачає зміни до ст. 361 та 361-2 Кримінального кодексу України, посилюючи покарання за дії, які стосуються несанкціонованого доступу до електронних систем та поширення інформації з обмеженим доступом.

За даними ЗМІ, проєкт до порядку денного запропонував перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.

Законопроєкт вже розглядався в 2024 році – так, 4 грудня 2024 року Верховна Рада не підтримала документ в другому читанні і відправила його на повторне друге читання. Перед тим, 2 грудня, медійні та правозахисні організації закликали Раду не підтримувати законопроєкт через загрози для свободи слова, роботи журналістів, захисту журналістських джерел та викривачів корупції в Україні.

Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав колег у Верховній Раді зняти з порядку денного законопроєкт № 10242 та розробити новий з урахуванням прав викривачів корупції. Однак за два тижні законопроєкт знову з'явився в порядку денному. 17 грудня Медіарух, а також медійні та правозахисні ГО вдруге звернулися до депутатів із закликом відмовитися від підтримки проєкту, зауваживши, що оновлена редакція не усунула ризиків. Не були враховані пропозиції запровадити ефективні механізми захисту для осіб, які розголошують конфіденційну інформацію в інтересах суспільства, зокрема журналістів та викривачів корупції.

18 грудня 2024 року Верховна Рада не розглянула законопроєкт, але він не був знятий з розгляду.

У січні 2025 року законопроєкт вкотре внесли до порядку денного засідань Верховної Ради без консультацій, хоча раніше Комітет з питань свободи слова надіслав перелік редакторів та медіаекспертів, яких би пропонували на зустрічі на погодження. Невдовзі законопроєкт був знову знятий з порядку денного, оскільки частина парламентарів під час обговорення наголосила на неготовності підтримувати проєкт до погодження його з медіаспільнотою.