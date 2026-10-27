Зеленський поділився із Стуббом та Стьоре баченням сигналів, які мають бути передані Путіну, і їх донесли до очільника Кремля – Сибіга

Президент України Зеленський поділився із президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Ґаром Стьоре баченням сигналів, які мають бути передані Володимиру Путіну, і їх донесли до очільника Кремля, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Я ніколи не втомлюся повторювати: Україна прагне покласти край цій війні. У нас є реалістичні пропозиції. Нам потрібно надати нову динаміку нашим мирним зусиллям, прискорити їх, знайти новий імпульс – наповнити ці зусилля новою енергією. Президент Зеленський поділився своїм баченням щодо сигналів, які наші друзі мають передати безпосередньо Путіну. І ці сигнали були передані", – сказав Сибіга на спільній пресконференції міністрів закордонних справ України, Фінляндії та Норвегії в Гельсінкі.

За словами Сибіги, перш за все, йдеться про припинення вогню. Він знову наголосив, що Україна готова до будь-яких форматів припинення вогню. Ще один сигнал стосується зустрічі з Путіним.

"Ми готові до такої зустрічі. Ймовірно, єдиний спосіб вивести переговори на якісно новий рівень – це зустріч на рівні президента Зеленського та Путіна", – повідомив міністр.

Він назвав сьогоднішню розмову "справді дуже важливою". Водночас Сибіга наголосив на необхідності визначити нову роль Європи в мирних зусиллях.

"У Європи є важелі впливу: санкції, заморожені активи та інші інструменти. Звісно, паралельно ми повинні чинити тиск на Росію. Тиск на Росію має супроводжуватися зміцненням наших власних спроможностей. Ми повинні зробити так, щоб продовження війни обходилося Росії дедалі дорожче", – сказав він.

Втім, Сибіга підкреслив, що немає жодних ознак готовності до серйозних переговорів з боку РФ, а навпаки, "не досягаючи своїх цілей на полі бою, вони посилюють державний ракетний терор".

Раніше канцелярія президента Фінляндії та уряд Норвегії повідомили про телефонну розмову Стубба і Стьоре з очільником Кремля РФ Володимиром Путіним, яка відбулася у вівторок, 27 жовтня.

"Розмова була відвертою й діловою. Ми – країни, що межують із Росією. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а в ширшому сенсі – і всієї Європи. Для припинення війни необхідні прямі переговори", – зазначив Стубб.

Пізніше радник глави Української держави Дмитро Литвин повідомив, що президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре після їхньої телефонної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним.