Президент Фінляндії повідомив, що обговорив з Путіним обмеження воєнних дій в Україні та продовольчу безпеку

Питання обмеження воєнних дій в Україні, зокрема, ударів по об'єктах енергетики, а також продовольчої безпеки обговорювалися під час телефонної розмови президента Фінляндії Олександра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Ґара Стьоре, що відбулася у вівторок вранці та тривала близько півтори години, повідомляється на сайті національної телерадіомовної компанії Фінляндії Yle.

Стубб повідомив, що розмова готувалася спільно з Україною та США, і під час неї він передав Путіну прямі повідомлення від України. "Фінляндія ніколи не обговорює питання України без спільної домовленості, обходячи Україну", – зазначив він.

За словами президента Фінляндії, поштовхом до дзвінка стала зустріч в Осло, що відбулася тиждень тому. "У нас було сильне відчуття, що мирні переговори заходять у глухий кут. Нам вдалося повернути їх на правильний шлях і налагодити відносини між США та Україною", – сказав Стубб, коментуючи зустріч в Осло.

Він зазначив, що Фінляндія на Норвегія намагаються сприяти просуванню переговорів щодо припинення війни в Україні і під час розмови з Путіним обговорювалися питання енергетичного перемир'я та в ширшому сенсі взаємного припинення ударів по об'єктах інфраструктури між Україною та РФ, а також продовольчої безпеки та обміну полоненими.

Президент повідомив, що наприкінці розмови була висловлена готовність до продовження переговорів, але "на якому етапі та яким чином це відбуватиметься, домовленості в жодній формі не було".

В свою чергу помічник Путіна Юрій Ушаков за результатами розмови заявив, що Стубб і Стьоре донесли Путіну "про активну зацікавленість Зеленського у переговорах безпосередньо з нашим керівником", але той, за його словами, відповів, що проводитиме їх лише на території РФ. "Наш керівник повторив, що якщо Зеленський хоче провести прямі переговори, нехай приїжджає до Москви, де йому будуть забезпечені всі умови, зокрема з точки зору безпеки", – сказав Ушаков.

Також, за словами помічника ватажка держави-агресора, контакт на рівні керівників України та РФ нібито можливий лише після того, як переговорний процес завершиться розробкою документа в контексті довгострокового врегулювання. "Переговірники були б готові доповісти їм про документи, а лідери, у свою чергу, були б готові їх підписати", – сказав Ушаков.

Як повідомлялося, Зеленський обговорив із Стуббом і Стьоре їх розмову з Путіним та подякував їм за "активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль". За словами президента України, президент Фінляндії і прем'єр Норвегії сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо енергетики та інфраструктури України. Також у розмові вони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ, яка запланована на листопад в Абу-Дабі (ОАЕ) на рівні команд.