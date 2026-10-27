Дзвінок Стубба і Стьоре з Путіним був узгоджений з Україною – Сибіга

Розмова лідерів Фінляндії та Норвегії Александера Стубба і Йонаса Г. Стьоре з очільником Кремля Володимиром Путіним була скоординована з Україною, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, назвавши це "правильним ходом".

"Ми обговорили ранкові телефонні розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з Путіним, а згодом – із президентом України Володимиром Зеленським. Вітаємо таку активну підтримку наших дипломатичних зусиль і мирного процесу. Цей дзвінок було скоординовано з нами, і це правильний підхід", – сказав Сибіга на спільній пресконференції міністрів закордонних справ України, Фінляндії та Норвегії в Гельсінкі.

Раніше канцелярія президента Фінляндії та уряд Норвегії повідомили про телефонну розмову Стубба і Стьоре з очільником Кремля РФ Володимиром Путіним, яка відбулася у вівторок, 27 жовтня.

"Розмова була відвертою й діловою. Ми – країни, що межують із Росією. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а в ширшому сенсі – і всієї Європи. Для припинення війни необхідні прямі переговори", – зазначив Стубб.

Пізніше радник глави Української держави Дмитро Литвин повідомив, що президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре після їхньої телефонної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним.