Порошенко наполягає на можливості зламати розрахунок РФ на війну на виснаження

Довгострокові оборонні договори з європейськими країнами-партнерами здатні зруйнувати розрахунок російського керівництва у війні на виснаження, і це є складовою плану досягнення миру в Україні через силу, переконаний народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Путін сподівається, що він виснажить Україну, виснажить Європу і дочекається, поки наші суспільства втомляться, посваряться, відвернуться один від одного… Ми повинні зробити так, щоб кожен наступний рік руйнував цей розрахунок Путіна. І для цього потрібні довгострокові оборонні договори з європейцями, спільні підприємства, спільні розробки, виробничі лінії, під які вже виділені гроші, замовлення на роки вперед, а не блокування спільного виробництва з партнерами і в Україні, і в Європі з корупційною метою. Путін повинен відкрити звіт і побачити, що поки він воював, Україна отримала нові оборонні виробництва, Європа наростила випуск зброї, наші армії стали сильнішими, а зв'язки – міцнішими. Результатом має стати Україна глибоко вбудована, інтегрована в оборону Європи", – сказав Порошенко у відеозверненні, опублікованому в YouTube у вівторок.

Політик перелічив шість пунктів плану, який, за його переконанням, дозволить "зупинити цю війну так, щоби наші діти успадкували від нас захищену країну і свободу обирати своє майбутнє". Інші п'ять передбачають зміцнення України, щоб зміцнити її переговорну позицію, що має бути відображене у воєнному бюджеті, а також послаблення РФ вести війну шляхом ударів по ключових військових цілях на території держави-агресора та посилення санкцій доти, поки продовження війни для РФ стане невигідним. Також він наголосив на важливості забезпечити контроль за припиненням вогню і неминучі наслідки за його порушення, а останнім пунктом назвав репарації та відбудова країни.

"Ми, в першу чергу, маємо зробити все, щоби українці повернулися додому. І цей план має дивитися вперед. Не відновлювати стару економіку, а побудувати нову, постіндустріальну, сучасну, європейську, технологічну Україну. Із сучасною енергетикою, яку важче зруйнувати, захищеною інфраструктурою, освітою, що відкриває можливості, містами, в яких людина після поранення може вільно пересуватися, працювати і жити врешті-решт", – сказав Порошенко.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=yEM9t0WoRVs