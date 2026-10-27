Захід має технології, які дозволять побудувати нову систему безпеки – Залужний на зустрічі з молодими офіцерами

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-2024) Валерій Залужний повідомив про зустріч з молодими офіцерами з різних країн які готуються до вищих командних посад, під час якої обговорив з ними питання подбудови нової системи безпеки Заходу.

Недостатньо просто закуповувати нову зброю. І навіть недостатньо змінювати тактику під ті ж дрони. Заходу потрібна нова доктрина, щоб захистити себе… Захід все ще має складні і дорогі технології, які дозволять йому побудувати нову систему безпеки. Але головне – вийти із зони комфорту. Тільки разом можна перемогти у цій війні за майбутнє наших дітей", – написав Залужний у Facebook у вівторок за підсумками зустрічі.

Він висловив переконання, що війна в Україні триває через слабкість Західного світу і його системи безпеки, і наголосив, що Заходу треба вийти із зони комфорту та позбутися ілюзій, ніби застарілі гарантії та доктрини зможуть насправді його захистити.

Зустріч відбулася в Об'єднаному командно-штабному коледжі Академії оборони Великої Британії. Серед слухачів були й українські офіцери з реальним бойовим досвідом, повідомив Залужний.