Путін під час розмови зі Стуббом і Стьоре заявив, що Росія не піде на компроміс щодо Донбасу – ЗМІ

Очільник Кремля Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре заявив, що Росія не піде на компроміс щодо своєї мети захопити весь Донбас, повідомляє Reuters із посиланням на джерело, близьке до Кремля.

Стубб і Стьоре ініціювали розмову у вівторок, 27 жовтня, щоб закликати Путіна припинити війну проти України та безпосередньо донести до нього позицію щодо майбутніх мирних переговорів. Північні лідери також наголосили на необхідності деескалації та підтвердили свою підтримку України.

За даними джерела Reuters, близького до Кремля, у відповідь на позицію Путіна європейські лідери наголосили, що для завершення війни необхідний справедливий мир.

"За словами джерела, Путін повідомив Стуббу та Стьоре, що Росія не піде на компроміс щодо своєї мети захопити весь український Донбас. Європейські лідери відповіли, що необхідний "справедливий" мир, зазначило це джерело", – йдеться в повідомленні видання.

Водночас у повідомленні Кремля за результатами розмови, на яке посилається Reuters, зазначається, що досягнення справедливого та довгострокового миру можливе лише за умови повного й беззастережного врахування "законних інтересів РФ".

Як зазначає Bloomberg, Стубб і Стьоре прагнуть долучитися до обговорення майбутньої архітектури європейської безпеки, оскільки результат війни безпосередньо впливатиме на безпеку їхніх країн та Європи загалом. Вони наголошують, що не виступали від імені Європи загалом, а діяли як лідери Фінляндії та Норвегії.

Bloomberg також зазначає, що розмова відбулася на тлі відновлення дипломатичних зусиль щодо завершення війни. За даними видання, Стубб і Стьоре пов'язали свій контакт із підготовкою тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США, які планували провести в Абу-Дабі наступного місяця.

Як повідомлялося, раніше за результатами розмови президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що розмова була "відвертою й діловою".

У свою чергу президент України Володимир Зеленський також обговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре їхню розмову з Володимиром Путіним та зазначив, що європейські дипломати чітко сказали російському керівнику, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо енергетики та інфраструктури України. Також, за словами українського президента, у розмові обговорено підготовку тристоронньої зустрічі Україна – США – Росія, яку заплановано на листопад на рівні команд.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила скепсис щодо ефективності телефонної розмови Стубба та Стьоре з Путіним, зазначивши що не бачить "жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою".

Своєю чергою прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон скептично оцінив перспективи телефонної розмови, зазначивши, що попередні контакти європейських лідерів із російською стороною дали незначні результати.