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Прем'єр Швеції скептично оцінив розмову Стубба і Стьоре з Путіним – ЗМІ

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Прем'єр Швеції скептично оцінив розмову Стубба і Стьоре з Путіним – ЗМІ

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон скептично оцінив перспективи телефонної розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з очільником Кремля Володимиром Путіним, зазначивши, що попередні контакти європейських лідерів із російською стороною дали незначні результати, повідомляє шведський телеканал SVT.

"Якщо переговори ведуть до миру, то переговори – це добре. Мій досвід свідчить, що результати попередніх переговорів Німеччини та Франції були дуже скромними. А якщо подивитися на те, що Росія робить на місцях щодня, я не бачу нічого, що свідчило б про те, що вона прагне миру. Вона прагне підкорення", – заявив Крістерссон, якого цитує телеканал у вівторок.

Він наголосив, що позиція Швеції полягає в тому, що мир має бути досягнутий на умовах України.

Як повідомлялося, раніше канцелярія президента Фінляндії та уряд Норвегії повідомили про телефонну розмову Стубба і Стьоре з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася у вівторок, 27 жовтня. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

В свою чергу прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила скепсис щодо ефективності телефонної розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з Володимиром Путіним, зазначивши що не бачить "жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою".

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#розмова #швеція #думка #путін #єс
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