Прем'єрка Данії розкритикувала лідерів Фінляндії та Норвегії за розмову з Путіним

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила скепсис щодо ефективності телефонної розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з Володимиром Путіним, зазначивши що не бачить "жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою". Про це повідомляє данський суспільний мовник DR.

"Я дуже скептично ставлюся до цієї ініціативи Норвегії та Фінляндії. Вона не була узгоджена з жодним із нас", – прокоментувала прем'єрка Данії телефонну розмову з Путіним.

Вона наголосила, що не бачить "жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою".

"Ані з огляду на гібридну війну, яка триває щодня, ані на Україну, де щодня здійснюються запеклі й агресивні атаки. Я вважаю, що нам потрібно зберігати єдність Європи, а не діяти поодинці", – додала Фредеріксен.

Цього дня Фредеріксен перебуває з візитом у Фінляндії, де впродовж 27-28 жовтня збираються міністри закордонних справ нордичних країн.

Президент Фінляндії Александр Стубб раніше наголошував, що вони телефонували Путіну від імені своїх країн, а не всього ЄС.