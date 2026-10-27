Уряд ускладнює процес бронювання новими бюрократичними перепонами – член комітету з нацбезпеки Фріз

Уряд ускладнює процес бронювання новими бюрократичними перепонами, вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Уряд замість спрощення бронювання створює нові бюрократичні перепони для підприємств, які забезпечують оборону країни", – сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, коментуючи постанову Кабінету Міністрів про зміну правил бронювання військовозобов'язаних.

За словами народної депутатки, уряд запровадив новий бюрократичний фільтр – Координаційний центр, від рекомендацій якого залежатимуть важливі рішення щодо бронювання. На думку Фріз, погодження питань бронювання може тривати понад місяць, що створює для підприємств ситуацію невизначеності, ризик втрати фахівців і затримки у виконанні оборонних замовлень. Вона також звернула увагу, що зміни правил бронювання спричиняють дисбаланс у підходах: для бізнесу – жорсткі вимоги, а для чиновників – відсутність будь-якої спеціальної відповідальності за затягування рішень.

"Такий підхід уряду неприйнятний: замість забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств він посилює адміністративний контроль і перекладає наслідки власної бюрократії на бізнес. Під час війни держава має виробляти більше зброї, а не втрачати час на погодження! Кожен зайвий бюрократичний бар'єр на шляху оборонного виробництва – це відповідальність уряду перед армією та країною", – підкреслила Фріз.

Водночас народна депутатка відзначила й позитивне положення постанови – збільшення квоти бронювання для визначених підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики з 80% до 95%.