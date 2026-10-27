Порошенко назвав шість умов для закінчення війни та досягнення миру

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді назвав шість умов для закінчення війни і встановлення миру і привітав із днем української писемності та мови.

"Українська мова є однією з ключових позицій державотворення – армії, мови, віри. путін підготував нам жахливий "подарунок" до цього дня. Сьогодні вранці я був на Південному мосту. Особисто бачив ту руйнацію, зупинку метро. У нас сьогодні країна не здатна прикрити себе ні антибалістикою, ні ефективно зупинити реактивні "Шахеди". Чому це так працює, спитайте Епіцентр, Розетку, Нову Пошту. Щодня і щоночі руйнуються ці позиції", – заявив Порошенко.

"Але нам треба говорити про мир. Мир можливий лише при наявності шести ключових показників. Перше. Україна на переговорах має бути не прохачем. Для того, щоб йти на переговори, потрібна сильна переговорна позиція, яка ґрунтується на сильних Збройних Силах. Сильні Збройні Сили – це не декларація, це військовий бюджет, а не той непотріб, що зараз є в парламенті, і воєнна економіка", – наголосив політик

"Друга позиція. Ми повинні знищувати не лише російську зброю, а й можливості росії її виробляти. І для цього нам потрібні наступальні озброєння. Власні і виробні спільно з нашими європейськими партнерами", – вважає Порошенко.

"Третє. Ми повинні відібрати у путіна його головного союзника час. Ми маємо не дати стерти Україну. І тому наш спільний союз із партнерами і внутрішня єдність, яка базується на коаліції національної єдності, а не на відсутній монобільшості – це є також ключовий фактор миру", – зауважив Петро Порошенко.

"Четверте. Ми пропонуємо санкції з автоматичними наслідками, які будуть застосовані всіма нашими партнерами. П’яте. Перемирʼя повинне мати не лише дату початку, але і механізм покарання за порушення, включно з нашим членством в НАТО і до цього застосуванням миротворців з мандатами ООН", – пояснив Порошенко.

"І шосте. росія має фінансувати відбудову того, що вона зруйнувала. Наш план точно здатен забезпечити Україні європейське, щасливе майбутнє", – наголосив Порошенко.