Зеленський очікує на тристоронню зустріч України, США та РФ на початку листопада

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що тристороння зустріч української, американської та російської команд відбудеться на початку листопада, повідомив він за підсумками зустрічі зі спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом.

"Поінформував пана Спікера про зустрічі в Осло та ситуацію в переговорному треку загалом. Розраховуємо, що тристороння зустріч американської, української та російської команд відбудеться вже на початку листопада", – написав Зеленський у телеграм-каналі понеділок.

Також сторони детально обговорили європейську інтеграцію України та пріоритети литовського головування в Раді ЄС у першій половині 2027 року.

Зеленський наголосив на важливості відкриття решти двох переговорних кластерів для України до кінця 2026 року, щоб під час головування Литви можна було розпочати закриття переговорних розділів.