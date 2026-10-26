Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Зеленський очікує на тристоронню зустріч України, США та РФ на початку листопада

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський очікує на тристоронню зустріч України, США та РФ на початку листопада
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що тристороння зустріч української, американської та російської команд відбудеться на початку листопада, повідомив він за підсумками зустрічі зі спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом.

"Поінформував пана Спікера про зустрічі в Осло та ситуацію в переговорному треку загалом. Розраховуємо, що тристороння зустріч американської, української та російської команд відбудеться вже на початку листопада", – написав Зеленський у телеграм-каналі понеділок.

Також сторони детально обговорили європейську інтеграцію України та пріоритети литовського головування в Раді ЄС у першій половині 2027 року.

Зеленський наголосив на важливості відкриття решти двох переговорних кластерів для України до кінця 2026 року, щоб під час головування Литви можна було розпочати закриття переговорних розділів.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#команди #зустріч #зеленський
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Російська влада вчинила злочини проти людяності, здійснюючи атаки на енергетичну інфраструктуру України – Комісія ООН з розслідування

Російська влада вчинила злочини проти людяності, здійснюючи атаки на енергетичну інфраструктуру України – Комісія ООН з розслідування

Російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи атаки на цивільні об'єкти, а також злочини проти людяності у вигляді інших нелюдських діян…

Читати