Зеленський обговорив із прем'єром Молдови інфраструктурні проєкти, євроінтеграцію та ситуацію в Придністров'ї

Президент України Володимир Зеленський у Києві обговорив із прем'єр-міністром Молдови Васілє Тофаном інфраструктурні проєкти, європейську інтеграцію двох країн, ситуацію в Придністров'ї та співпрацю у військовій сфері.

"Обговорили багато двосторонніх питань, передусім інфраструктурні проєкти, які можуть покращити життя наших людей. Звісно, говорили про євроінтеграцію. Молдова та Україна точно сильніші, коли ми рухаємося разом у цьому напрямку", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, сторони також обговорили безпекові питання, зокрема Придністров'я та зміцнення військової співпраці між країнами.

Зеленський наголосив на важливості подальшої спільної роботи України та Молдови для забезпечення результатів, які матимуть практичне значення для обох країн.