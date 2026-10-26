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Політика

Зеленський підписав указ про актуалізацію Стратегії національної безпеки України

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Зеленський підписав указ про актуалізацію Стратегії національної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня 2026 року про актуалізацію Стратегії національної безпеки України.

Відповідний указ №1066/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента України в понеділок.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня 2026 року "Про актуалізацію Стратегії національної безпеки України" (додається)", – зазначається в указі.

Згідно з документом, контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#указ #безпека
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