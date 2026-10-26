Франція залучає 10 європейських країн до посилення ядерного стримування Росії – ЗМІ

Франція поглиблює співпрацю з 10 європейськими країнами в межах ініціативи з посилення ядерного стримування Росії, яка передбачає залучення союзників до обміну розвідувальними даними, розвитку систем раннього попередження та захищеного зв'язку, а також можливе розміщення французьких винищувачів Rafale, здатних нести ядерну зброю, в Європі, повідомляє The Wall Street Journal.

Ініціатива, яку президент Франції Емманюель Макрон назвав "передовим стримуванням", покликана посилити стратегічну невизначеність для РФ на тлі зростання сумнівів у Європі щодо надійності американських гарантій безпеки.

До ініціативи долучилися Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Польща, Греція, Фінляндія, Норвегія, Швеція та Данія. Три балтійські держави не увійшли до переліку учасників, а Італія відмовилася приєднатися.

"Це створює додаткове ускладнення для противника, оскільки додає ще один рівень, який росіянам доведеться враховувати", – заявив радник Макрона зі стратегічних питань Ксав'є Шатель на конференції з безпеки у Варшаві.

За його словами, ініціатива також надає Франції "нові можливості для розосередження наших ядерних сил у разі ядерної ескалації".

Французька ядерна доктрина передбачає застосування ядерної зброї в разі загрози "життєво важливим інтересам" країни. У березні Макрон наголосив, що ці інтереси не обмежуються територією Франції та мають європейський вимір.

Франція зберігає повний контроль над власним ядерним арсеналом, який, за оцінками, налічує близько 290 боєголовок, і не передаватиме союзникам право ухвалювати рішення про їх застосування. Водночас президент Емманюель Макрон оголосив про відновлення виробництва ядерних боєприпасів уперше за кілька десятиліть, а співпрацю з 10 європейськими країнами Париж розвиває через окремі двосторонні механізми, не створюючи спільного органу управління ядерними силами.

За словами європейських посадовців, нова система зв'язку та обміну розвідувальними даними може бути корисною не лише для ядерного стримування, а й для звичайної оборони в разі, якщо США не захищатимуть своїх союзників по НАТО.