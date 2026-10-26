Російська влада вчинила злочини проти людяності, здійснюючи атаки на енергетичну інфраструктуру України – Комісія ООН з розслідування

Російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи атаки на цивільні об'єкти, а також злочини проти людяності у вигляді інших нелюдських діянь, здійснюючи безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру України, заявила Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України у своїй новій доповіді Генеральній асамблеї ООН.

Комісія також дійшла висновку, що російська влада вербувала до своїх збройних сил чоловіків, які стали жертвами торгівлі людьми в різних країнах, що є порушенням міжнародного права прав людини.

Комісія розслідувала вплив широкомасштабних атак російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру України для цивільного населення, зокрема протягом складного зимового періоду 2025-2026 років, а також сукупних наслідків цих атак від осені 2022 року. З роками систематичні хвилі атак, під час яких одночасно застосовувалися сотні безпілотників і ракет, ставали дедалі частішими й інтенсивнішими та охоплювали дедалі ширшу територію, завдаючи значної шкоди енергетичному сектору України.

У Комісії наголосили, що минулої зими, коли температура опускалася до -21 °C, мільйони людей в Україні стикнулися з тривалими перебоями в постачанні тепла, електроенергії, води й газу та були змушені жити в нестерпних умовах.

"З наближенням зими атаки знову почастішали, що викликає серйозне занепокоєння з огляду на загрози життю та здоров'ю цивільного населення ", – заявив голова Комісії Ерік Мьосе.

Тривале перебування на холоді, відсутність доступу до основних комунальних послуг і постійна необхідність шукати способи вижити суттєво позначилися на фізичному та психічному здоров'ї цивільного населення, додали у Комісії.

Наголошується, що особливо постраждали люди старшого віку та люди з обмеженою мобільністю. Через ризик застрягнути в ліфті у разі раптового відключення електроенергії, вони не могли спуститися до укриття під час повітряної тривоги й були змушені залишатися в неопалюваних оселях без світла та води, не маючи доступу до апаратів життєзабезпечення та базових послуг.

За оцінкою Комісії, російські командири, які віддавали накази про здійснення атак, усвідомлювали, що об'єкти теплопостачання, які вони обирали за цілі у великих населених пунктах, є життєво необхідними для цивільного населення, особливо взимку.

Наголошується, що російська влада офіційно заявляла про намір продовжувати атаки та посилалася на плани їх здійснення. Комісія дійшла висновку, що російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи напади на цивільні об'єкти.

Зібрані докази свідчать про те, що атаки на енергетичну інфраструктуру України здійснювалися цілеспрямовано, відповідно до державної політики, спрямованої на позбавлення цивільного населення електроенергії та інших життєво необхідних послуг, що залежать від енергопостачання і заподіяння йому страждань. Комісія дійшла висновку, що російська влада вчинила злочини проти людяності у вигляді інших нелюдських діянь.

Комісія спиралася на свідчення 255 осіб, які пережили зиму в описаних вище умовах у Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Запорізькій та Житомирській областях, а також на інформацію, надану українськими органами влади, лікарями та неурядовими організаціями.

Комісія також розглянула атаки українських збройних сил на енергетичні об'єкти Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях України. Водночас Комісія не змогла детальніше дослідити наслідки цих атак, оскільки Російська Федерація не надала їй доступу до відповідних територій і не відповіла на запити Комісії про надання інформації.

Щодо вербування іноземних громадян до російських збройних сил Комісія виявила переконливі докази того, що російська влада займалася торгівлею людьми з 29 країн. Торгівля людьми здійснювалася шляхом обману та примусу у взаємодії з агентами та агентствами, що діяли в різних країнах світу.

Агенти та агентства, які вербували чоловіків у різних країнах, представлялися легальними компаніями або підприємствами, що мають урядову підтримку. Вони оформлювали візи та проїзні документи для груп завербованих, а в окремих випадках супроводжували їх під час поїздки.

Зазначається, що однак невдовзі після прибуття їх змушували підписувати контракти з Міністерством оборони Російської Федерації, складені російською мовою. Комісія відзначила високий рівень координації між агентами, які діяли в різних країнах світу, та російською владою.

Чоловіків відправляли на передову в Україні та доручали їм виконувати небезпечні завдання. Багато з них загинули або зникли безвісти, інші добровільно здалися або були взяті в полон українськими збройними силами й набули статусу військовополонених.

Комісія вкотре наголошує, що міжнародне право забороняє напади на цивільне населення та цивільні об'єкти, і закликає припинити такі напади.

Комісія закликає звільнити зі складу російських збройних сил всіх осіб, які стали жертвами торгівлі людьми.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України є незалежним органом, дорученим Радою ООН з прав людини, зокрема, розслідувати всі передбачувані порушення та зловживання правами людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов'язані з ними злочини в контексті агресії проти України з боку Російської Федерації. До складу Комісії входять Ерік Мьосе (Голова), Пабло де Грейфф та Врінда Ґровер.