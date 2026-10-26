Україна буде одним із пріоритетів головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року – Стефанчук

Україна буде одним із пріоритетів головування Литви в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після зустрічі з головою Сеймасу Юозасом Олекасом.

"Україна буде одним із пріоритетів головування Литви в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року. Насамперед у питаннях безпеки та розширення ЄС. Про це говорили під час зустрічі у Верховній Раді з головою Сеймасу Литовської Республіки Юозасом Олекасом", – написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

Він зазначив, що особливо цінує оборонну допомогу Литви, обсяг якої вже перевищив 1,1 млрд євро, підтримку української енергетики напередодні зими та активну участь у Коаліції укриттів.

"Окрема тема – європейська інтеграція. Обговорили необхідність збереження темпу переговорного процесу та відкриття всіх шести переговорних кластерів. Також говорили про можливість залучення литовських експертів до групи парламентських радників, які допомагатимуть Україні на шляху до членства в ЄС", – зазначив Стефанчук.

Спікер українського парламенту також розповів, що під час зустрічі з литовським колегою приділили увагу посиленню санкційного тиску на Росію, роботі над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії та міжнародного компенсаційного механізму.

"Окремо говорили про повернення українських дітей, незаконно переміщених Росією. Позиція Литви в цьому питанні залишається однозначною. Литва була й залишається одним із найпослідовніших партнерів України. Вдячний за солідарність, конкретну допомогу та спільне розуміння того, що безпека України – невіддільна від безпеки всієї Європи", – підкреслив Стефанчук.