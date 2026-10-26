Відновлення конкурсів на державну службу – важливий крок у виконанні зобов'язань України за Ukraine Facility – Безгін

Законопроєкт №13478-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби" ухвалила Рада в понеділок у другому читанні, виконання цього індикатора в межах Ukraine Facility передбачає надходження EUR137 млн до державного бюджету України.

"Воєнний стан потребував швидких і гнучких рішень щодо кадрових призначень. Але вимушені рішення не мають ставати постійною практикою. Відновлення конкурсів – це повернення до системи, в якій визначальними є професійність і відповідність вимогам посади. Професійна публічна служба – це перш за все відкритий добір, доброчесність і зрозумілі правила", – прокоментував документ агентству "Інтерфакс-Україна" міністр у справах громад, територій та ВПО Віталій Безгін.

Таким чином, за його словами, відкриті конкурси на посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування повернуться щойно закон набере чинності. Для посад, на які призначали без конкурсу, встановлено перехідні строки. Продовження роботи без конкурсу буде можливим за рішенням керівника служби за умови позитивної щорічної оцінки службової діяльності.

Крім того, серед новел: ветерани війни отримають пріоритетне право на призначення, доброчесність стане обов'язковим критерієм для кандидатів і службовців.

Передбачається також перезавантажити та деполітизувати Комісію з питань вищого корпусу державної служби. Повторну спеціальну перевірку не проводитимуть, якщо попередня не мала негативних результатів, служба тривала безперервно, а нове призначення відбулося протягом п'яти робочих днів після звільнення.

Для органів місцевого самоврядування визначено перехідні правила для призначених без конкурсу працівників. На територіях активних бойових дій і тимчасової окупації, де не визначено дату їх завершення, окремих керівників можна буде призначати без конкурсу

Законопроєкт №13478-1 є частиною виконання зобов'язань за Планом України на 2024-2027 рр. в межах Ukraine Facility та продовження реформи державного управління.