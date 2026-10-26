Прем'єр Тофан: від початку війни в Україні повітряний простір Молдови було порушено понад 100 разів

Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан із Києва звернувся до громадян своєї республіки і наголосив: підтримка України – це вибір на користь безпеки Молдови.

"Шановні громадяни. Щодня захищаючи свої міста, свої сім'ї та свою свободу, українці також роблять внесок у безпеку Республіки Молдова. Їх опір дозволяє нам жити в мирі і будувати своє майбутнє вдома. Проте війна біля наших кордонів", – сказав Тофан на спільному брифінгу з прем'єром України Сергієм Корецьким в понеділок в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що громадяни Молдови також знають про загрози енергетичної безпеки.

Прем'єр розповів, що від початку повномасштабної війни повітряний простір Молдови було порушено понад 100 разів, на територію падали безпілотники і уламки снарядів. Зокрема, тільки за минулу суботу таких випадків було п'ять.

"Підтримка України – це вибір на користь безпеки, миру та процвітання Республіки Молдова", – наголосив Тофан.

Як повідомлялося, 26 жовтня Україна і Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво, яка відкриває шлях до обміну досвіду.