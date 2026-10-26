Україна і Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво – Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Україна і Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво, яка відкриває шлях до обміну досвідом.

"Вступ України і Молдови до ЄС має важливе значення для безпеки двох країн, для безпеки всього регіону, так само, як і вступ Молдови для безпеки України також. Синхронізована інтеграція України та Молдови має не лише безпекову, а й економічну частину цього шляху. Наші економіки, наші торгівельні зв'язки та транспортні коридори дуже тісно пов'язані. Спільний рух до ЄС приятиме розвитку транспортної торгівлі, залученню інвестицій та інтеграції в ринок Європейського Союзу", – сказав Корецький на спільному брифінгу з прем'єром Молдови Василе Тофаном в понеділок в Києві, як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він також повідомив, що Україна і Молдова у понеділок підписали угоду про військово-технічне співробітництво.

Також Україна запропонувала Молдові розширити співпрацю у Коаліції з розмінування.

"Маємо і інші робочі формати. Це Міжурядова комісія з торгівельно-економічного співробітництва та "Одеський трикутник", який об'єднує три країни – Молдова, Румунія та Україна", – розповів прем'єр.

За його словами, формат "Одеського трикутника" буде організовано найближчим часом, що має допомогти спільному діалогу між країнами.

Зі свого боку прем'єр Молдови наголосив, що країна не може ігнорувати безпековий досвід України, зокрема у захисті від безпілотників за допомогою технологічних рішень.

"Ми хочемо перейняти цей досвід і знайти рішення для захисту нашого повітряного простору", – додав Тофан.