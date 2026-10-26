Уряд оголошує відкритий конкурс на посаду голови АРМА – Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький оголосив про проведення відкритого і прозорого конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Агентству потрібен керівник, якому довіряють і суспільство, і партнери. Запрошую до участі всіх, хто має управлінський досвід, бездоганну репутацію та бажання бути корисним своїй країні", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він наголосив, що під час війни кожен арештований актив має працювати в інтересах держави.