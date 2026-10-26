Сибіга розкритикував ідею висування Орбана кандидатом на посадо генсека ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив з критикою пропозиції висунути колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана кандидатом на посаду генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.

"Я впевнений, що Віктор Орбан, обійнявши посаду генерального секретаря ООН, з користю застосував би свої майстерні навички вето та шантажу, які він відточував роками, зриваючи важливі рішення ЄС. Ми можемо поділитися з рештою світу нашим чудовим досвідом – запрошувати його на каву в потрібний момент", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Орбану висунути свою кандидатуру, розраховуючи на підтримку цієї ініціативи з боку Росії та Китаю. Джерела в Державному департаменті США зазначили, що одночасна згода США, РФ і КНР у Раді Безпеки ООН мала б вирішальний вплив на процес відбору, проте проти цієї кандидатури можуть виступити два інші постійні члени Радбезу з правом вето – Велика Британія та Франція.