Україна готова розширювати співпрацю з Сербією – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав перемогу Студентського списку на парламентських виборах у Сербії, назвавши її новою сторінкою історії країни, та заявив про готовність України розширювати співпрацю із Сербією.

"Відбулись зміни у Сербії – перемога Студентського списку, і це очевидно нова сторінка історії країни та народу", – написав Зеленський у соцмережі X у понеділок.

Він побажав Сербії успіхів, реального розвитку та теплих відносин із європейською спільнотою.

"Ми в Україні дякуємо Сербії за повагу до нашого народу та держави, нашої незалежності. І завжди радіємо нашим спільним результатам – усьому, що зміцнює наші суспільства та додає людям можливостей. Готові й надалі збільшувати нашу співпрацю, і хай усі добрі надії людей у Сербії будуть реалізовані", – зазначив президент.

25 жовтня лідер правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) та кандидат на посаду прем'єр-міністра Александар Вучич визнав поразку своєї політсили на позачергових парламентських виборах у неділю, поступившись опозиційному студентському протестному руху, повідомило агентство Reuters.

"У нас ще немає остаточних результатів, але на основі вибірки... зрозуміло, що ми програли ці вибори. Студентський список переміг: вони матимуть від 135 до 140 місць, а ми – 105, більше ніхто до парламенту не пройшов", – заявив Вучич журналістам.

Позачергові вибори були призначені Вучичем у вересні після майже двох років безперервних студентських протестів проти корупції та посилення авторитаризму влади. Демонстрації спалахнули після трагедії у місті Новий Сад у 2024 році, де внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі загинуло 16 людей.

Студентський рух здобув широку суспільну підтримку та став найбільшим політичним викликом для Вучича від моменту його приходу до влади на посаду прем'єр-міністра у 2014 році та подальшого обрання президентом у 2017 році.