У Болгарії на президентських виборах попередньо у лідерах Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов'язки, другу позицію обійняв проукраїнський ексголова уряду Андрій Гюров, свідчать дані Центральної виборчої комісії та повідомляє БНТ news.

Після обробки 98,99% протоколів дільничних виборчих комісій (ДВК) у окружних виборчих комісіях (ОВК), результати такі: Іліяна Йотова – 34,69%, проукраїнський ексголова уряду Андрій Гюров – 31,98%, лідер проросійської ультраправої партії "Вазраждане" Костадін Костадінов – 12,57%.

Різниця між двома лідерами президентських перегонів становить 2,71 відсоткового пункту.

За даними Центральної виборчої комісії Болгарії, станом на 16:00 явка на президентських виборах становила близько 16%.

Йотова є прямою послідовницею політичного бачення та управління Румена Радева. Вона була його віцепрезиденткою ще з першого терміну у 2017 році. Гюров своєю чергою – колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра з великим досвідом в економіці. За часів своєї короткої каденції він підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною, а також у парі з головним комісаром МВС Георгі Кандевим реалізував в країні найпрозоріші парламентські вибори за останні роки. Гюров активно критикує владу, коли та робить антиукраїнські дії або підриває єдність ЄС та підтримує РФ.