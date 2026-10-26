Найбільша слабкість Європи – атрофована здатність діяти стратегічно, її майбутнє вирішується в Україні – генсек МЗС Естонії

Головна вразливість Європи полягає не у відсутності ресурсів, а у втраті навичок самостійно формувати та втілювати власну геополітичну стратегію, яку європейські держави зобов'язані відновити передусім у контексті підтримки України, заявив генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов у соцмережі X.

"Найбільша слабкість Європи – не брак ресурсів. Це те, що наша здатність формулювати та реалізовувати власну стратегію атрофувалася", – написав естонський дипломат.

За його словами, подібна ситуація має історичне підґрунтя: "Не дивно. Протягом Холодної війни Західній Європі не було потреби це робити. Східній Європі цього не дозволялося".

Всевіов наголосив, що сьогодні континент має негайно повернутися до стратегічного мислення й рішучих практичних дій на захист європейського порядку безпеки.

"Час переучувати це мистецтво. І застосовувати його на практиці. Понад усе – в Україні. Бо те, що там вирішиться, – це не лише майбутнє України. Це, в значній мірі, й майбутнє Європи", – наголосив генеральний секретар МЗС Естонії.