Майже 70% американських виборців стурбовані корупцією в адміністрації Трампа – опитування FT

Майже 70% зареєстрованих виборців у США стурбовані корупцією, використанням посадового становища у власних інтересах і конфліктами інтересів в адміністрації президента Дональда Трампа, свідчать результати опитування Financial Times (FT) і дослідницької компанії Focaldata.

Згідно з дослідженням, близько 69% зареєстрованих виборців і майже 50% тих, хто голосував за Трампа на виборах 2024 року, заявили, що "дуже" або "певною мірою" стурбовані цими питаннями. Майже половина всіх опитаних також вважає, що корупція стала більшою проблемою під час другого президентського терміну Трампа порівняно з попередніми адміністраціями.

Професор Колумбійської бізнес-школи Джеремі Ней зазначив, що поєднання економічних труднощів із повідомленнями про фінансові прибутки президента посилює невдоволення громадян. "Коли родина читає новину про прибутки президента від криптовалют одночасно з тим, як вирішує, чи варто відкласти дорогий візит до лікаря, вона бачить, що система працює на когось – тільки не на неї".

За його словами, виборці можуть миритися з певними економічними труднощами, якщо вважають, що їх поділяють усі, однак нерівномірний розподіл тягаря посилює невдоволення.

"Близько 56% респондентів опитування FT заявили, що їхнє фінансове становище погіршилося відтоді, як Трамп вступив на посаду в січні 2025 року. Понад чверть опитаних повідомили, що відтоді їм довелося скоротити витрати на предмети першої потреби, зокрема продукти харчування або медичне обслуговування", – зазначається в повідомленні відомства.

За даними опитування FT, близько 54% респондентів вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення цін у США несуть адміністрація Трампа або республіканці в Конгресі. Понад 40% опитаних заявили, що зростання цін посилило їхню готовність голосувати за демократів на проміжних виборах.

За даними видання, другий президентський термін Трампа виявився прибутковим для членів його родини, які заробили щонайменше $1 млрд на різних криптовалютних проєктах. Деякі корпоративні донори, пов'язані з родиною президента, також отримали вигоду від змін у політиці або державні контракти. Серед них – компанії, в які інвестувала фірма Дональда Трампа-молодшого.

Одним із головних чинників інфляції видання називає війну з Іраном, яка триває майже вісім місяців і не демонструє ознак швидкого завершення. За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), середня ціна дизельного пального у США становить $6,32 за галон, що більш ніж на 70% перевищує показник річної давності.

Опитування FT і Focaldata проводилося онлайн 16-18 жовтня серед 1648 зареєстрованих виборців. Заявлена похибка становить плюс-мінус 2,8 відсоткового пункту.