Перемога демократів на виборах до Конгресу США може відкрити шлях до відновлення допомоги Україні – ЗМІ

Перемога Демократичної партії США на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада може дати їй змогу домагатися відновлення американської допомоги Україні, обмеження військових витрат і перегляду зовнішньополітичних рішень президента Дональда Трампа, повідомляє Reuters.

"Безпартійні аналітики вважають, що демократи мають хороші шанси здобути перемогу на виборах до Палати представників Конгресу США і, можливо, Сенату на проміжних виборах 3 листопада, що дозволить їм отримати частину влади у Вашингтоні після двох років контролю з боку республіканців…У разі перемоги в обох палатах у листопаді демократи зможуть вирішувати, які питання виносити на голосування і коли це робити. Це могло б дозволити їм схвалити нову допомогу Україні, яка, ймовірно, отримала б необхідну підтримку у дві третини голосів для подолання вето Трампа", – наголошується в повідомленні видання.

У разі отримання контролю над однією або обома палатами Конгресу демократи також могли б обмежити фінансування оборонних потреб, щоб змусити адміністрацію Трампа отримувати згоду законодавців на продовження війни з Іраном. Крім того, вони могли б вимагати від представників адміністрації публічних свідчень щодо її планів.

Крім того, демократи можуть домагатися обмеження військової допомоги Ізраїлю, скорочення оборонних витрат і відновлення іноземної допомоги, яку адміністрація Трампа затримала або скасувала.