РФ готова відновити переговори щодо України після 4 листопада – Ушаков

Росія готова відновити тристоронні переговори щодо України після 4 листопада, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитують російські ЗМІ.

"Тепер черговий дедлайн – це 4 листопада...Після цього ми будемо готові відновити переговори", – сказав Ушаков в інтерв'ю ІС "Вести" Павлу Зарубіну, відповідаючи на запитання про те, чому наступний раунд переговорів заплановано на другу декаду листопада.

Він також заявив про необхідність залучення до переговорів європейських країн, які, за його словами, повністю підтримують Україну.

"Мало говорити лише з Києвом, треба говорити з усією Європою, яка повністю підтримує Київ, і, можливо, позиція Європи тут має ключове значення", – сказав Ушаков.