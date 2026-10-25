Саміт РФ-США-КНР нагадує Мюнхен-1938, за ним стоїть російське прагнення розділити Європу, переконаний Яценюк

Формат тристороннього саміту США, РФ та КНР є фіктивним, його ідея нагадує Мюнхенську угоду 1938 року про окупацію Німеччиною частини Чехословаччини в рамках політики умиротворення агресора, і за нею стоїть прагнення російського керівництва розділити Європу та відновити сфери впливу, заявив голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк.

"Ця зустріч нагадує Мюнхенську угоду. Саме цього прагне досягти Путін – він хоче розділити Європу, відновити сфери впливу, а потім організувати щось на зразок Ялтинського саміту, але в якому братиме участь замість Сталіна сучасний Гітлер, тобто Путін", – зазначив Яценюк в ефірі польського телеканалу TVP World.

Голова КБФ наголосив, що неможливо укласти будь-яку мирну угоду щодо України без самої України і неможливо досягти справжнього миру в Європі без Європи. "Тож це фіктивні переговори. Можливо, це шоу. Але Путін, безперечно, має чіткі наміри й цілі. А те, що ці так звані переговори заплановані на період після проміжних виборів, вплине на рішення адміністрації США", – наголосив Яценюк.

Як повідомлялося, російська сторона пропонує проведення тристоронньої зустрічі за участю президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна для обговорення ситуації в Україні. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що наразі тривають обговорення щодо можливої зустрічі.

Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що наразі відомство "не має інформації" щодо підготовки такої зустрічі.

Американська сторона не підтверджувала перемовини щодо проведення такої зустрічі, але раніше, у вересні, Білий дім за підсумками візиту Сі Цзіньпіна повідомив, що Трамп виступив за проведення тристоронніх переговорів щодо контролю над озброєннями між США, РФ та КНР. Також лідери США та КНР обговорили питання щодо РФ, КНДР та Ірану, не згадувавши війну в Україні.