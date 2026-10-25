Яценюк переконаний, що РФ втрутиться у вибори в Польщі та провокуватиме інциденти між поляками й українцями

РФ намагатиметься втрутитися у наступні парламентські вибори в Польщі, які, як очікується, пройдуть восени 2027 року, та вдаватиметься до дезінформації та провокацій інцидентів між поляками й українцями, переконаний голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк.

"Росія неодмінно втрутиться у ваші вибори, без сумніву. У них багато різних ресурсів і інструментів. Як ми вже згадували, це інтернет, це штучний інтелект, це фейки. Росіяни неодмінно розіграють антиукраїнську карту", – сказав Яценюк під час дискусії "Майбутнє України" на фестивалі ідей "Ігри свободи" (Igrzyska Wolności) у Лодзі (Польща).

За його словами, російські спроби вплинути на польське суспільство не обмежуватимуться інформаційними кампаніями. Він попередив про загрозу навмисного провокування інцидентів між громадянами двох країн. "Вони сіятимуть ненависть між нами. І неодмінно спробують на цьому зіграти. Я вважаю, що ваш уряд і ваша нація мають бути готові, і вже зараз знайти належну відповідь на такі виклики, з якими стикаєтеся ви і стикаємося ми", – зазначив голова КБФ.

Яценюк також висловив переконання, що Україна має робити все можливе, щоб не давати РФ приводів для поширення антиукраїнських наративів у Польщі та розпалювання ворожнечі між двома народами, і подякував полякам за підтримку України.

Він також зазначив, що Європа відіграє ключову роль у фінансовій підтримці України, однак потреби залишаються значними. Водночас питання додаткового навантаження на платників податків у країнах-партнерах може ставати інструментом внутрішньої політичної боротьби. "Якщо ви підете до людей і скажете: друзі, чи могли б ви платити більше податків, щоб фінансово підтримувати Україну не впевнений, що всі в Польщі зраділи б", – зазначив Яценюк.

За його словами, противники допомоги Україні намагатимуться використовувати цю тему у політичному протистоянні.

Натомість заморожені російські активи є джерелом коштів, які союзники мають залучити для підтримки України. "Нам потрібно конфіскувати ці активи, щоб забезпечити фінансову підтримку України", – наголосив голова КБФ, відкинувши аргументи про юридичну неможливість конфіскації. Яценюк переконаний, що міжнародне право дозволяє ухвалити таке рішення.