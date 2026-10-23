"United for Ukraine" закликала європейські країни розробити механізми використання заморожених активів РФ для підтримки України

Світова парламентська мережа "United for Ukraine" ("United4Ukraine") закликала європейські держави розробити механізми використання заморожених активів Росії для підтримки України.

"Ми закликаємо європейські країни розробити правові та сталі механізми використання заморожених суверенні активи Росії – включно з основною сумою, де це юридично можливо, – для підтримки оборони, відбудови та економічного відновлення України. Не можна дозволити Росії перекласти фінансовий тягар своєї війни на європейських платників податків або уникнути відповідальності за спричинені нею руйнування", – йдеться у заяві "United4Ukraine", яку передала агентству "Інтерфакс-Україна" голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

Члени мережі "United4Ukraine" також закликали союзників України підтримувати притягнення Росії та її політичного та військового керівництва до відповідальності.

"Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України має стати реальністю. Безкарне зло завжди повертається, і ми повинні розірвати це замкнене коло, в якому Росія почувається безкарною за свої злочини", – зазначається у документі.

У заяві наголошується, що лише рішучі дії, єдність і солідарність дозволять змусити Москву припинити війну.

"Ми просимо вашої підтримки у таких питаннях: Продовжувати роботу над досягненням справедливого й тривалого миру та наданням гарантій безпеки для України… Підтримати негайне взаємне припинення вогню в енергетичному секторі, у Чорному морі та в повітряному просторі. Інвестувати в спроможність України здобути перемогу, зокрема у виробництво безпілотників та інших видів озброєнь. Фінансувати спільне оборонне виробництво та розвиток далекобійних спроможностей, що чинять тиск на воєнну економіку Росії", – підкреслюється у зверненні.

"United4Ukraine" також закликала європейські країни підтримувати європейську та євроатлантичну інтеграцію України й сприяти переговорам щодо вступу України до Європейського Союзу.

"Відкриття всіх переговорних кластерів до кінця року та сприяння подальшому прогресу в переговорах – це питання не лише майбутнього й безпеки України, а й майбутнього всієї Європи", – зазначається у заяві.

На думку парламентарів із мережі "United4Ukraine", членство України в НАТО стало б найефективнішою відповіддю на виклики трансатлантичній безпеці та найнадійнішим запобіжником проти будь-якого повторення російської агресії.

"Ми закликаємо союзників підтвердити свою відданість курсу України на вступ до Альянсу та вжити конкретних кроків для його реалізації," – йдеться у заяві.

Звернення підписали, зокрема, керівник міжпарламентської мережі "United for Ukraine", депутат Сейму Литви Жигімантас Павільоніс, депутат Палати громад парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Алекс Собел, депутат Європейського парламенту Ріхардс Колс, депутат Рійгікогу (парламенту Естонії) Урмас Рейнсалу, заступник голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Вадим Галайчук (фракція "Слуга народу").