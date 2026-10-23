Єврокомісія не коментує можливу переговорну групу ЄС для переговорів з Путіним

Європейська комісія не коментує інформацію щодо можливої переговорної групи Європейського союзу високого рівня на переговорах щодо миру для України, констатуючи, що ЄС вже залучений до обговорення.

Так у п'ятницю в Брюсселі прокоментувала речниця Європейської комісії Аріанна Подеста інформацію, розповсюджену ЗМІ щодо того, що потенційними кандидатами для таких переговорів є прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Чехії Петр Павел.

"Європейський Союз був присутній на переговорах, які відбулися в Осло на початку цього тижня. Очікується, що (наступні – ІФ-У) переговори триватимуть у багатосторонньому форматі на рівні високопосадовців; звісно, Європейський Союз також буде в них представлений", – сказала вона.

Речник з питань зовнішніх відносин Крістіан Віганд додав, що "переговори відбуваються в різних форматах, у різних місцях і на різних рівнях – за участі глав держав та урядів, міністрів, високопоставлених дипломатів і представників ЄС". "Європейський Союз залучений до цього. Це все, що я можу сказати на даному етапі", – наголосив він.

Подеста також наголосила, що ЄС "завжди працював над тим, аби Україна перебувала на позиції сили, і завжди прагнув досягнення справедливого та тривалого миру для України". "Ми робимо це за будь-якої нагоди. Наразі очікується проведення багатосторонніх переговорів на рівні високопосадовців. Ми не будемо надавати жодних додаткових коментарів", – додала речниця Єврокомісії.